Нідерланди вимагають пояснень від Малайзії через заяву про роль РФ у катастрофі MH17, фото — Новое время

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Уряд Нідерландів вимагає пояснень від Малайзії через заяву прем'єр-міністра Махатхіра Мохаммада.

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Керівник уряду Малайзії засумнівався у вині Росії в катастрофі MH17, повідомляє NOS.

У малайзійських ЗМІ він заявив, що не вірить у провину РФ за збитий над Донбасом «Боїнг» авіакомпанії Malaysia Airlines.

Мохаммад виступає за розвиток торгово-економічних відносин з Росією, але його слова суперечать офіційній доповіді, яку представили рік тому, 24 травня 2018 року, у Нідерландах.

Нагадаємо, що слідство встановило російське походження ракети, яка збила пасажирський літак, і те, що ЗРК «Бук», з якого її випустили, належить 53-й бригаді протиповітряної оборони ЗС РФ, яка дислокована у Курську. Експертам вдалося відновити маршрут зенітного комплексу як з РФ в Україну, так і назад.

Катастрофа малайзійського Boeing сталася 17 липня 2014 року. Літак авіакомпанії Malaysia Airlines летів з Амстердама в Куала-Лумпур. Загинули всі 298 осіб, які перебували на борту.

У липні 2015 року Росія заблокувала в Радбезі ООН пропозицію створити міжнародний трибунал з розслідування аварії MH17.

У квітні Нідерланди та Австралія розпочали з Російською Федерацією переговори щодо збиття «Боїнга». Амстердам та Канберра планують добитися справедливості у питанні катастрофи рейсу MH17.