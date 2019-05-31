У Конгресі розглянуть законопроект про надання Україні статусу головного союзника США, фото — Фейсбук

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У Палаті представників Конгресу США представлено проект закону, що передбачає можливість надання Україні статусу головного союзника США поза НАТО на період до її вступу до Північноатлантичного альянсу.

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Такий статус може бути використаний для спрощення процедури передачі Україні оборонних засобів, повідомляє 31 травня у Фейсбук Посольство України у США.

Співавторами документу є керівники Комітету із закордонних справ, конгресмен-демократ Еліот Енгель та республіканець Майкл Маккол, а також голова та співголови Підкомітету щодо Європи, Євразії, енергетики і довкілля даного Комітету, демократ Віліам Кітінг та республіканець Адам Кінзінгер.

Законопроект має назву «Про надання підтримки Україні для захисту її незалежності, суверенітету і територіальної цілісності» і передбачає розширення оборонної допомоги, у тому числі шляхом передачі озброєнь, продажу летальних оборонних засобів Збройним силам України, а також зміцнення спроможностей України протистояти російським кібератакам.

Перелік видів озброєнь, що можуть бути передані Україні, доповнюється протитанковими, протикорабельними та протиповітряними системами.

Крім того, в проекті йдеться, що політика США має бути спрямована на:

неприйняття будь-яких територіальних змін України, вчинених у силовий спосіб;

засудження утримування Росією 24 членів екіпажів суден українських ВМС, захоплених у Керченській протоці;

спонукання РФ до повної імплементації мінських угод, підтримки розгортання на Донбасі міжнародних безпекових механізмів.

Нагадаємо, що сьогодні до Києва прибула Крістіна Квін, яку Державний департамент США призначив тимчасово повіреною у справах.