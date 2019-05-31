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В Конгрессе рассмотрят законопроект о предоставлении Украине статуса главного союзника США, фото — Фейсбук

В Конгрессе рассмотрят законопроект о предоставлении Украине статуса главного союзника США

31 мая 2019, 22:29
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В Палате представителей Конгресса США внесли проект закона, предусматривающий возможность предоставления Украине статуса главного союзника США вне НАТО на период до ее вступления в Североатлантический альянс.

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Такой статус может быть использован для упрощения процедуры передачи Украине оборонительных средств, сообщает 31 мая в Фейсбук Посольство Украины в США.

Соавторами документа являются руководители Комитета по иностранным делам, конгрессмен-демократ Элиот Энгель и республиканец Майкл Маккол, а также председатель и сопредседатели Подкомитета по Европе, Евразии, энергетике и окружающей среде этого Комитета, демократ Вилиам Китинг и республиканец Адам Кинзингер.

Законопроект называется «О предоставлении поддержки Украине для защиты ее независимости, суверенитета и территориальной целостности». Он предусматривает расширение военной помощи, в том числе путем передачи вооружений, продажи летальных оборонных средств Вооруженным силам Украины, а также укрепление возможностей Украины противостоять российским кибератакам.

Перечень видов вооружений, которые могут быть переданы Украине, дополняется противотанковыми, противокорабельными и противовоздушными системами.

Кроме того, в проекте говорится, что политика США должна быть направлена ​​на:

  • неприятие любых территориальных изменений Украина, совершенных силовым способом;
  • осуждение содержания Россией 24 членов экипажей судов украинских ВМС, захваченных в Керченском проливе;
  • побуждение РФ к полной имплементации минских соглашений, поддержки развертывания на Донбассе международных механизмов безопасности.

Напомним, что сегодня в Киев прибыла Кристина Квин, которую Государственный департамент США назначил временно поверенным в делах.

Источник: Ракурс


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