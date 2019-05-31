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В Конгрессе рассмотрят законопроект о предоставлении Украине статуса главного союзника США, фото — Фейсбук
В Конгрессе рассмотрят законопроект о предоставлении Украине статуса главного союзника СШАhttps://racurs.ua/n122634-v-kongresse-rassmotryat-zakonoproekt-o-predostavlenii-ukraine-statusa-glavnogo-souznika-ssha.htmlРакурс
В Палате представителей Конгресса США внесли проект закона, предусматривающий возможность предоставления Украине статуса главного союзника США вне НАТО на период до ее вступления в Североатлантический альянс.
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Такой статус может быть использован для упрощения процедуры передачи Украине оборонительных средств, сообщает 31 мая в Фейсбук Посольство Украины в США.
Соавторами документа являются руководители Комитета по иностранным делам, конгрессмен-демократ Элиот Энгель и республиканец Майкл Маккол, а также председатель и сопредседатели Подкомитета по Европе, Евразии, энергетике и окружающей среде этого Комитета, демократ Вилиам Китинг и республиканец Адам Кинзингер.
Законопроект называется «О предоставлении поддержки Украине для защиты ее независимости, суверенитета и территориальной целостности». Он предусматривает расширение военной помощи, в том числе путем передачи вооружений, продажи летальных оборонных средств Вооруженным силам Украины, а также укрепление возможностей Украины противостоять российским кибератакам.
Перечень видов вооружений, которые могут быть переданы Украине, дополняется противотанковыми, противокорабельными и противовоздушными системами.
Кроме того, в проекте говорится, что политика США должна быть направлена на:
- неприятие любых территориальных изменений Украина, совершенных силовым способом;
- осуждение содержания Россией 24 членов экипажей судов украинских ВМС, захваченных в Керченском проливе;
- побуждение РФ к полной имплементации минских соглашений, поддержки развертывания на Донбассе международных механизмов безопасности.
Напомним, что сегодня в Киев прибыла Кристина Квин, которую Государственный департамент США назначил временно поверенным в делах.
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