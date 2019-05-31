Госдеп назначил временного управляющего представительства в Киеве, фото — Радио Свобода

https://racurs.ua/n122623-gosdep-naznachil-vremennogo-upravlyauschego-predstavitelstva-v-kieve.html

Ракурс

В Киев прибыла Кристина Квин, которую Государственный департамент США назначил временно поверенным в делах.

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Эта дипломатическая должность тождественна руководителю дипломатического представительства. После окончания срока пребывания в должности посла Соединенных Штатов Мари Йованович в Госдепе решили не назначать посла в Киеве, а направили временного поверенного, который будет руководить посольством менее года.

О прибытии Квин в Киев 31 мая сообщил сайт Посольства США в Украине.

Кристина Квин в предыдущие шесть лет работала в должности исполняющего обязанности заместителя главы миссии/министра-советника по экономическим вопросам в Посольстве США в Париже.

До этого Квин была советником по экономическим вопросам в Посольстве США в Таиланде, Великобритании, директором по вопросам Европейского Союза, Украины и Беларуси в Совете национальной безопасности в аппарате президента США.

Она также работала в Посольстве США в Москве, миссии США в Европейском Союзе в Брюсселе, Посольстве США на Филиппинах. Во время работы в Вашингтоне Квин курировала отношения США с Европейским Союзом и двусторонние отношения со Словенией.

Кристина Квин родилась и выросла в Калифорнии, имеет степень бакалавра по политологии и магистра по стратегическим исследованиям.

Напомним, что вокруг Мари Йованович, которая возглавляла дипломатическое представительство США в Киеве, весной этого года разгорелся скандал. Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что посол США во время их первой встречи якобы передала ему перечень лиц, в отношении которых нельзя проводить расследование.

Сын президента США Дональд Трамп-младший призвал отозвать из Киева посла США. По его мнению, Йованович критиковала администрацию Белого дома. Американские чиновники назвали ротацию своего посла в Киеве запланированной.