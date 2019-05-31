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Ракурс
Сериал «Чернобыль» получил официальный саундтрек. Фото: Medialeaks

«Чернобыль» получил официальный саундтрек (АУДИО)

31 мая 2019, 16:57
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Сериал «Чернобыль» от HBO, который уже стал невероятно популярным, получил официальный саундтрек. Телеканал HBO обнародовал композиции к популярному телепроекту.

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В релиз вошли 13 треков, которые написала исландский композитор Хильдур Гуднадоттир, которая играет на виолончели.

Также известно, что сейчас композитор работает над музыкой к фильму «Джокер» с Хоакином Фениксом в главной роли.

«Чернобыль» — это пятисерийный американский мини-сериал, режиссерами которого выступили Крейг Мезин и Юган Ренко. Премьера драмы от HBO состоялась 6 мая.

В сериале воспроизведены события, которые разворачиваются после взрыва реактора на Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС). Украинскую озвучку выполнили студии «НеЗупиняйПродакшн» и DniproFilm.

Накануне сообщалось, что сериал «Чернобыль» по количеству зрительских симпатий опередил даже «Игру престолов». Проект об украинской атомной трагедии занял первую ступень в рейтинге шоу всех времен, которые получили наивысшую оценку зрителей. Ему присвоили рейтинг 9,6 балла, тогда как у Game of Thrones — 9,4 балла.

Источник: Ракурс


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