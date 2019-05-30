«Чернобыль» обошел «Игру престолов» по оценкам зрителей. Фото: Tut.by

https://racurs.ua/n122566-serial-chernobyl-okazalsya-luchshe-igry-prestolov.html

Ракурс

Американский сериал «Чернобыль» занял первую строчку в рейтинге шоу всех времен, получивших самую высокую оценку от зрителей. Ему присвоили рейтинг 9,6 балла. Таким образом он обогнал сериалы «Планета Земля 2» (рейтинг 9,5) и «Братья по оружию» (9,4). Оценку 9,4 балла также получили проекты «Планета Земля», «Во все тяжкие» и «Игра престолов».

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В десятку самых рейтинговых шоу вошли также «Прослушка», «Наша планета», «Космос: Одиссея через пространство и время», а также «Голубая планета 2», о чем сообщает Lenta.ru со ссылкой на International Movie Data Base.

Первый эпизод «Чернобыля» вышел 6 мая. Проект состоит из пяти серий о взрыве, который произошел 1986 году на Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС).

Режиссером американского сериала о Чернобыльской катастрофе является Йохан Ренк. Сценаристом выступил Крэйг Мазин, который ранее работал над картинами «Без чувств», «Супергеройское кино» и «Человек-ракета». В главных ролях снимались Стеллан Скарсгорд, Эмили Уотсон, Джаред Харрис, Росс Армстронг, Эдриан Роулинс, Пол Риттер и Джесси Бакли.

Напомним, американское издание Washington Post дало оценку сериалу «Чернобыль». По мнению критиков, в нем изображена история о злоупотреблении властью и запугиваниях.