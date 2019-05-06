Сериал про Чернобыль: Washington Post опубликовала отзыв. Фото: BBC

https://racurs.ua/n121616-serial-chernobyl-zloupotreblenie-vlastu-chinovnikami-i-tihie-sledy-geroizma-washington-post.html

Ракурс

Мини-сериал «Чернобыль» вышел на экраны американцев и уже получил первые отзывы критиков.

Так, по словам телевизионного критика Хэнка Стьювера, история о Чернобыле показана еще более мрачной, чем кажется первоначально. Однако, Стьювер подчеркивает, что другой она быть и не могла. Об этом сообщает издание Washington Post.

История начинается в утро 26 апреля 1986 года в момент взрыва на Чернобыльской атомной электростанции. В сериале показывается, как куски радиоактивного графита с токсичным шлейфом разлетаются в разные стороны.

В это же время, рабочие пытаются предотвратить дальнейшее повреждение активной зоны реактора, а пожарные идут на верную смерть, чтобы потушить огонь.

Жители Припяти собираются на мосту и разглядывают трагедию со стороны, еще не подозревая масштаб чудовищного происшествия. По словам критика, сериал от начала и до конца являет собой отвратительное зрелище, но является тщательно изученной инсценировкой.

Автор подчеркивает, что до конца неизвестно количество жертв. Число смертей по разным оценкам колеблется от 4 тыс. до 93 тыс. человек за последние 33 года.

История прекрасно показывает использование санкционированного запугивания в стране, где СМИ и научное руководство ограничены жесткими рамками. По словам Стьювера, ранее подобные вещи могли показаться чуждыми американцам, но сейчас они вызывают резонансную тревогу.