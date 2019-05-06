Сериал «Чернобыль»: злоупотребление властью чиновниками и тихие следы героизма — Washington Posthttps://racurs.ua/n121616-serial-chernobyl-zloupotreblenie-vlastu-chinovnikami-i-tihie-sledy-geroizma-washington-post.htmlРакурс
Мини-сериал «Чернобыль» вышел на экраны американцев и уже получил первые отзывы критиков.
Так, по словам телевизионного критика Хэнка Стьювера, история о Чернобыле показана еще более мрачной, чем кажется первоначально. Однако, Стьювер подчеркивает, что другой она быть и не могла. Об этом сообщает издание Washington Post.
История начинается в утро 26 апреля 1986 года в момент взрыва на Чернобыльской атомной электростанции. В сериале показывается, как куски радиоактивного графита с токсичным шлейфом разлетаются в разные стороны.
В это же время, рабочие пытаются предотвратить дальнейшее повреждение активной зоны реактора, а пожарные идут на верную смерть, чтобы потушить огонь.
Жители Припяти собираются на мосту и разглядывают трагедию со стороны, еще не подозревая масштаб чудовищного происшествия. По словам критика, сериал от начала и до конца являет собой отвратительное зрелище, но является тщательно изученной инсценировкой.
Автор подчеркивает, что до конца неизвестно количество жертв. Число смертей по разным оценкам колеблется от 4 тыс. до 93 тыс. человек за последние 33 года.
История прекрасно показывает использование санкционированного запугивания в стране, где СМИ и научное руководство ограничены жесткими рамками. По словам Стьювера, ранее подобные вещи могли показаться чуждыми американцам, но сейчас они вызывают резонансную тревогу.