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Ракурс
ДТП в Карпатах: погибли туристы из Беларуси, полиция открыла уголовное производство

Трагедия в Карпатах: найдены все туристы из Беларуси, упавшие в реку с 30-метрового обрыва (ФОТО, ВИДЕО)

6 мая 2019, 17:43
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ДТП в Карпатах с группой беларуских туристов произошло сегодня — в Верховинском районе грузовой автомобиль с гражданами соседней страны упал в реку Черный Черемош.

Как сообщает полиция Ивано-Франковской области, в грузовике на момент аварии находилось 24 человека (23 туриста-иностранца и водитель).

«Группа туристов из Беларуси должна была осуществить сплав по реке. В результате ДТП три человека погибли на месте: 23-летняя и 28-летняя женщины и 29-летний мужчина. Все погибшие — граждане Беларуси», — отмечается в сообщении правоохранителей.

Еще девять человек в возрасте 21−49 лет с различными травмами проходят медицинское обследование в Верховинской больнице. Другим пассажирам оказана помощь на месте происшествия. По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 286 УК (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее гибель нескольких лиц).

Водитель задержан. Ему грозит лишение свободы на срок до 10 лет.

ДТП в Карпатах: погибли туристы из Беларуси, полиция открыла уголовное производство

ДТП в Карпатах: погибли туристы из Беларуси, полиция открыла уголовное производство

ДТП в Карпатах: погибли туристы из Беларуси, полиция открыла уголовное производство

ДТП в Карпатах: погибли туристы из Беларуси, полиция открыла уголовное производство

Напомним, грузовик «ГАЗ-66», перевозивший туристов, упал в реку Черный Черемош с высоты около 30−40 м. Событие произошло в селе Красник Верховинского района. Сотрудники ГСЧС с помощью лебедки вытащили из воды поврежденный автомобиль «ГАЗ-66». Причина аварии пока неизвестна.

Источник: Ракурс


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