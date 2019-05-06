ДТП в Карпатах: погибли туристы из Беларуси, полиция открыла уголовное производство

https://racurs.ua/n121615-tragediya-v-karpatah-naydeny-vse-turisty-iz-belarusi-upavshie-v-reku-s-30-metrovogo-obryva-foto.html

Ракурс

ДТП в Карпатах с группой беларуских туристов произошло сегодня — в Верховинском районе грузовой автомобиль с гражданами соседней страны упал в реку Черный Черемош.

Как сообщает полиция Ивано-Франковской области, в грузовике на момент аварии находилось 24 человека (23 туриста-иностранца и водитель).

«Группа туристов из Беларуси должна была осуществить сплав по реке. В результате ДТП три человека погибли на месте: 23-летняя и 28-летняя женщины и 29-летний мужчина. Все погибшие — граждане Беларуси», — отмечается в сообщении правоохранителей.

Еще девять человек в возрасте 21−49 лет с различными травмами проходят медицинское обследование в Верховинской больнице. Другим пассажирам оказана помощь на месте происшествия. По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 286 УК (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее гибель нескольких лиц).

Водитель задержан. Ему грозит лишение свободы на срок до 10 лет.

Напомним, грузовик «ГАЗ-66», перевозивший туристов, упал в реку Черный Черемош с высоты около 30−40 м. Событие произошло в селе Красник Верховинского района. Сотрудники ГСЧС с помощью лебедки вытащили из воды поврежденный автомобиль «ГАЗ-66». Причина аварии пока неизвестна.