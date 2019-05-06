ДТП у Карпатах: загинули туристи з Білорусі, поліція відкрила кримінальне провадження

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ДТП у Карпатах з групою білоруських туристів сталася сьогодні — на Верховинщині вантажний автомобіль з громадянами сусідньої країни злетів у річку Чорний Черемош.

Як повідомляє поліція Івано-Франківщини, у вантажівці на момент аварії перебувало 24 особи (23 туристи-іноземці і водій).

«Група туристів з Білорусі мала здійснити сплав річкою. Внаслідок ДТП троє осіб загинули на місці: 23-річна і 28-річна жінки і 29-річний чоловік. Усі загиблі — громадяни Білорусі», — зазначається у повідомленні правоохоронців.

Ще дев’ятеро осіб віком 21−49 років проходять медичне обстеження у Верховинській лікарні з різними травмами. Іншим пасажирам надано допомогу на місці події. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило загибель кількох осіб).

Водія затримано. Йому загрожує позбавлення волі на строк до 10 років.

Нагадаємо, вантажівка «ГАЗ-66», яка перевозила туристів, впала в річку Чорний Черемош з висоти близько 30−40 м. Подія сталася у селі Красник Верховинського району. Співробітники ДСНС за допомогою лебідки витягнули з води пошкоджений автомобіль «ГАЗ-66». Причина аварії поки невідома.