Автомобіль із туристами впав у річку. Фото: ДСНС

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Надзвичайна подія сталася 6 травня в Івано-Франківській області за участю вантажного автомобіля й туристів.

Вантажівка «ГАЗ-66», яка перевозила туристів, впала в річку Чорний Черемош з висоти близько 40 м. За попередньою інформацією, машина перевозила 23 осіб. Подія сталася у селі Красник Верховинського району. Про це сьогодні повідомила прес-служба Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Івано-Франківській області.

Самостійно до берега змогли дістатися 16 осіб, наразі їх оглядають медики. Ще трьох постраждалих з річки дістали рятувальники. Цих людей госпіталізували до Верховинської центральної районної лікарні. Внаслідок аварії загинули троє осіб, їх тіла виявили. Тривають пошуки ще однієї людини.

Співробітники ДСНС за допомогою лебідки витягнули з води пошкоджений автомобіль «ГАЗ-66». Причина аварії поки невідома. Всього до рятувальних робіт від залучено 12 одиниць техніки та 51 співробітник особового складу.

Нагадаємо, 5 травня сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода на трасі М-21 Житомир — Могилів — Подільський у Вінницькій області. Внаслідок зіткнення двох авто четверо пасажирів загинули на місці аварії, обидва водії потрапили до лікарні.