Кривава ДТП у Вінницькій області. Фото: Нацполіція

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Смертельна дорожньо-транспортна пригода сталася 5 травня на трасі М-21 Житомир — Могилів — Подільський у Вінницькій області.

Близько 5.00 у селі Жежелів Козятинського району зіткнулися автомобілі Mazda («Мазда») та Fiat Doblo («Фіат Добло»). Внаслідок цього четверо пасажирів легковиків загинули на місці аварії, обидва водії госпіталізовані. Про це повідомляє прес-служба Головного управління Національної поліції у Вінницькій області.

Попередньо встановлено, що автомобіль «Мазда», рухаючись в бік Вінниці, виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з автомобілем «Фіат Добло». Загинули пасажирки Mazda 1976 та 1998 років народження та чоловік й жінка 1944 та 1945 років народження з «Фіат Добло».

До Козятинської районної лікарні госпіталізували водіїв іномарок — 29-річного водія «Мазди» з Київської області та 42-річну водія «Фіат Добло» з міста Гайсин.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть кількох осіб) Кримінального кодексу України. Винуватцеві аварії загрожує ув’язнення терміном до 10 років.

Нагадаємо, днями у Сколівському районі Львівської області сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. Курсант Львівського державного інституту внутрішніх справ збив двох пішоходів, внаслідок ДТП загинула одна дівчина.