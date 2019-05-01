Смертельна ДТП сталася на Львівщині. Фото: Известия

https://racurs.ua/ua/n121422-na-lvivschyni-kursant-zbyv-dvoh-pishohodiv-zagynula-moloda-divchyna.html

Ракурс

Смертельна дорожньо-транспортна пригода сталася у Сколівському районі Львівської області. Курсант Львівського державного інституту внутрішніх справ збив двох пішоходів.

З’ясувалося, що водій, рухаючись у населеному пункті, не впорався із керуванням та в’їхав у припаркований вздовж дороги автомобіль. Машину відкинуло на зустрічну смугу, автівка збила хлопця та дівчину. Хлопець 2000 року народження у стані коми з відкритою черепно-мозковою травмою був доставлений в реанімаційне відділення лікарні. Дівчина 2002 року народження загинула на місці ДТП. Про це 1 травня повідомила прес-служба Державного бюро розслідувань.

Водій теж постраждав в автопригоді та був госпіталізований для проведення операції. Лікарі попередньо встановили, що курсант був тверезим. Очікується, що слідчі поспілкуються з шофером відразу, як його стан покращиться.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України. Винуватцю аварії загрожує покарання у виді позбавлення волі строком від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Нагадаємо, 1 травня в Києві сталася ДТП у Дарницькому районі столиці. Водій Mercedes (Мерседес) протаранив сім автомобілів. Зловмисника затримали, виявилося, що він був у стані алкогольного сп’яніння.