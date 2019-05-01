Смертельное ДТП произошло на Львовщине. Фото: Известия

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Смертельное дорожно-транспортное происшествие произошло в Сколевском районе Львовской области. Курсант Львовского государственного института внутренних дел сбил двух пешеходов.

Выяснилось, что водитель, двигаясь в населенном пункте, не справился с управлением и въехал в припаркованный вдоль дороги автомобиль. Машину отбросило на встречную полосу движения, она сбила парня и девушку. Парень 2000 года рождения в состоянии комы с открытой черепно-мозговой травмой был доставлен в реанимационное отделение больницы. Девушка 2002 года рождения погибла на месте ДТП. Об этом 1 мая сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований.

Водитель тоже пострадал в ДТП и был госпитализирован для проведения операции. Врачи предварительно установили, что курсант был трезвым. Ожидается, что следователи пообщаются с шофером сразу, как его состояние улучшится.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами, повлекшее смерть потерпевшего) Уголовного кодекса Украины. Виновнику аварии грозит наказание в виде лишения свободы сроком от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Напомним, 1 мая в Киеве произошло ДТП в Дарницком районе столицы. Водитель Mercedes (Мерседес) протаранил семь автомобилей. Злоумышленника задержали, оказалось, что он был в состоянии алкогольного опьянения.