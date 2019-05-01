Путин упростил выдачу паспортов РФ украинцам. Фото: 112 Украина

https://racurs.ua/n121421-putin-uprostil-vydachu-rossiyskih-pasportov-dlya-otdelnyh-ukraincev.html

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Выдачу российских паспортов жителям оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, а также оккупированного Крыма, упростил президент РФ Владимир Путин.

Российский президент подписал указ «Об отдельных категориях иностранных граждан и лиц без гражданства, которые имеют право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке». Документ 1 мая опубликовали на сайте Кремля.

В упрощенном порядке гражданство РФ может даваться украинцам, не имеющим гражданства (подданства) другого государства, которые родились и постоянно проживали в Крыму, которые выехали за пределы АРК до 18 марта 2014 года. Это же касается и детей этих лиц, в том числе усыновленных (удочеренных), супругов и родителей. Также стать гражданами РФ по упрощенной процедуре могут граждане Украины и лица без гражданства, которые имеют разрешение на временное проживание в России или вид на жительство в России.

Кроме того, под указ Путина подпадают лица, которые имеют удостоверение беженца, свидетельство о предоставлении временного убежища на территории Российской Федерации или свидетельство участника Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом, которые постоянно проживали на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины по состоянию на 7 апреля 2014 года и 27 апреля 2014 года соответственно, а также их детям, в том числе усыновленным, супругам и родителям.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области России начали открывать центры выдачи паспортов жителям оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.

В Кремле тем временем заявили, что рассчитывают договориться с новым президентом Украины Владимиром Зеленским про общее гражданство. А высказывания Зеленского о готовности выдавать всем россиянам украинские паспорта Путин оценил фразой «очень хорошо».