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Погода в Украине 2 мая. Фото: Ракурс

Погода в Украине 2 мая: в западных областях будет солнечно, на востоке — дожди с грозами (КАРТА)

1 мая 2019, 14:44
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Погода в Украине 2 мая будет теплой, в восточных и центральных областях пройдут дожди, а на Западе ожидается солнечный день.

Температура воздуха на территории Украины ночью будет составлять 5−10° тепла, а днем ​​поднимется до 17−20° выше нуля, сообщают в Укргидрометцентре.

Погода в Киеве 2 мая будет облачной, синоптики прогнозируют дожди в течение дня. Температура воздуха ночью составит 7−9° выше нуля, а днем ​​поднимется до 16−18° тепла.

Во Львове 2 мая будет тепло и солнечно. Столбики термометров ночью будут достигать отметки 5−7° тепла, а днем ​​будут показывать 17−19° выше нуля.

Погода в Днепре 2 мая будет облачной. Ночью температура воздуха будет колебаться от 8° до 10° тепла, а днем ​​поднимется до 16−18° выше нуля. В течение суток синоптики прогнозируют дожди.

В Харькове 2 мая ожидаются дожди с грозами. Температура воздуха ночью составит 7−9° выше нуля, а днем ​​поднимется до 14−16° тепла.

Погода в Одессе 2 мая будет теплой, синоптики осадки не прогнозируют. Температура воздуха ночью составит 8−10° выше нуля, а днем ​​поднимется до 16−18° тепла.

Погода в Украине 2 мая. Фото: meteo.gov.ua

Метеорологи прогнозируют малые магнитные бури в Киеве 2 мая в первой половине дня. После обеда ожидаются лишь небольшие возмущения.

Магнитные бури в Киеве 2 мая. Фото: gismeteo.ua

Напомним, ранее синоптики рассказали, какой будет погода в Украине в мае.

Источник: Ракурс


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