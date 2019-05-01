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Погода в Україні 2 травня. Фото: Ракурс

Погода в Україні 2 травня: у західних областях буде сонячно, на сході — дощі з грозами (КАРТА)

1 тра 2019, 14:44
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Погода в Україні 2 травня буде теплою, у східних та центральних областях пройдуть дощі, а на Заході очікується сонячний день.

Температура повітря на території України вночі складатиме 5−10° тепла, а вдень підніметься до 17−20° вище нуля, повідомляють в Укргідрометцентрі.

Погода в Києві 2 травня буде хмарною, синоптики прогнозують дощі протягом доби. Температура повітря вночі складатиме 7−9° вище нуля, а вдень підніметься до 16−18° тепла.

У Львові 2 травня буде тепло та сонячно. Стовпчики термометрів вночі сягатимуть позначки 5−7° тепла, а вдень показуватимуть 17−19° вище нуля.

Погода у Дніпрі 2 травня буде хмарною. Вночі температура повітря коливатиметься від 8° до 10° тепла, а вдень підніметься до 16−18° вище нуля. Протягом доби синоптики прогнозують дощі.

У Харкові 2 травня очікуються дощі з грозами. Температура повітря вночі становитиме 7−9° вище нуля, а вдень підніметься до 14−16° тепла.

Погода в Одесі 2 травня буде теплою, синоптики опадів не прогнозують. Температура повітря вночі складатиме 8−10° вище нуля, а вдень підніметься до 16−18° тепла.

Погода в Україні 2 травня. Фото: meteo.gov.ua

Метеорологи прогнозують малі магнітні бурі у Києві 2 травня у першій половині доби. Після обіду очікуються лише невеликі збурення.

Магнітні бурі у Києві 2 травня. Фото: gismeteo.ua

Нагадаємо, раніше синоптики розповіли, якою буде погода в Україні в травні.

Джерело: Ракурс


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