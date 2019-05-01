День праці в Україні: в Києві відбувся мітинг, а в Кривому Розі – марш. Фото: facebook.com/social.ruh

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День праці в Україні відсвяткували маршами і мітингами. Урочисті заходи відбулися у кількох містах країни.

Близько 200 активістів-представників Київської міської ради профспілок зібралися біля «Українського дому». Вони вимагали реформування системи охорони праці в Україні, а також створення нових робочих місць у країні, повідомляє «Укрінформ».

У Харкові пройшов мітинг, приурочений до 1 травня. Так, кілька десятків людей пройшли маршем від площі Конституції до площі Благовіщенської. Цю акцію організувала «Трудова Харківщина». Зазначимо, що одночасно з першотравневою демонстрацією відбулася і акція націоналістів «Похорон комунізму». Обидві акції відокремлювали один від одного правоохоронці.

У Кривому Розі пройшов марш робочих, організаторами якого виступили кілька профспілкових організацій міста. Перед мітингувальниками виступили місцеві лідери, які закликали захищати свої права і створювати політсили, щоб відстоювати інтереси робітників. Учасники демонстрації вимагали підвищення зарплати до 1 тис. євро.