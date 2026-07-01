90 АЗС на Харківщині атакували рашисти з початку року

АЗС є однією з цілей російських ударів, фото: Дніпропетровська ОВА

https://racurs.ua/ua/n214764-90-azs-na-harkivschyni-atakuvaly-rashysty-z-pochatku-roku.html

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Російські загарбники з початку року атакували 90 АЗС на Харківщині, з них у Харкові — 17.

60 з цих атак відбулися, починаючи з весни. Про це повідомляє «Громадська радіо».

Зазначається, що найбільше таких атак було в Богодухові та Богодухівському районі. Був період, коли у Богодухівській громаді кілька днів не працювала жодна автозаправна станція.

АЗС у Харкові росіяни почали атакували з весни.

Для атак на ці об'єкти загарбники використовують різні типи дронів, тож пошкодження різні. На тлі цих атак власники АЗС намагаються самостійно захищати обладнання від прямих влучань, щоб не було пожеж.

Мережа WOG сьогодні, 1 липня, повідомила, що у низці регіонів через безпекову ситуацію її автозаправні комплекси не працюватимуть вночі та вимикатимуть освітлення через загрозу ударів.

Нові правила з 1 липня діятимуть на АЗК у Сумській, Чернігівській, Харківській, Запорізькій, Дніпропетровській, Херсонській областях, а також на частині АЗК Полтавської області. Згідно з ними:

АЗК не працюватимуть у період з 21.00 до 07.00; у нічний час усе зовнішнє освітлення на АЗК буде вимкнене; під час повітряної тривоги відпуск пального буде призупинений, зокрема й через сервіс дистанційної заправки.

Також з огляду на безпекову ситуацію WOG рекомендує не залишати автомобілі та не планувати ночівлю великогабаритного транспорту поблизу АЗК, — додали у компанії.

Крім того, у Києві та Київській області АЗК WOG будуть зачинені з 23.00 1 липня до 07.00 3 липня — у зв’язку з можливим масованим обстрілом.

Джерело: «Громадське радіо», WOG