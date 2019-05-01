День труда в Украине: в Киеве состоялся митинг, а в Кривом Роге – марш. Фото: facebook.com/social.ruh

https://racurs.ua/n121419-den-truda-v-ukraine-v-kieve-sostoyalsya-miting-a-v-krivom-roge-marsh.html

Ракурс

День труда в Украине отпраздновали маршами и митингами. Торжественные мероприятия состоялись в нескольких городах страны.

Около 200 активистов-представителей Киевского городского совета профсоюзов собрались возле «Украинского дома». Они требовали реформирования охраны труда в Украине, а также создание новых рабочих мест в стране, передает «Укринформ».

В Харькове прошел митинг, приуроченный 1 мая. Так, несколько десятков человек прошли маршем от площади Конституции до площади Благовещенской. Эту акцию организовала организация «Трудовая Харьковщина». Отметим, что одновременно с первомайской демонстрацией состоялась и акция националистов «Похороны коммунизма». Обе акции отделяли друг от друга правоохранители.

В Кривом Роге прошел марш рабочих, организаторами которого выступили несколько профсоюзных организаций города. Перед митингующими выступили местные лидеры, которые призвали защищать свои права и создавать политсилы, чтобы отстаивать интересы трудящихся. Участники демонстрации требовали повышения зарплаты до 1 тыс. евро.