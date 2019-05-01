У Києві обікрали суддю Верховного суду. Фото: Key24

https://racurs.ua/ua/n121418-kvartyru-suddi-verhovnogo-sudu-obikraly-u-kyievi.html

Ракурс

Суддю Верховного суду обікрали у Києві. Інцидент стався у Печерському районі столиці, коли господаря помешкання не було вдома.

Зловмисники проникли до квартири судді Касаційного адміністративного суду у складі Верховного суду, повідомили правоохоронці у коментарі УНН.

Згідно з даними поліцейських, крадіям вдалося проникнути до квартири судді завдяки тому, що їм вдалося підібрати потрібні ключі.

Зловмисники винесли з квартири гроші, ноутбук та цінні ювелірні прикраси. Наразі правоохоронці встановлюють суму збитків. Поліцейські розпочали кримінальне провадження за ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України.

Раніше повідомлялося, що у Києві пограбували квартиру судді Окружного адміністративного суду столиці. Зловмисники зламали замок, проникли у житло судді і винесли гроші, комп’ютерну техніку та ювелірні прикраси.