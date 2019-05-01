Квартиру судьи Верховного суда обокрали в Киеве. Фото: Key24

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Квартиру судьи Верховного суда обокрали в Киеве. Инцидент произошел в Печерском районе столицы, когда хозяина квартиры не было дома.

Злоумышленники проникли в квартиру судьи Кассационного административного суда в составе Верховного суда, сообщили правоохранители в комментарии УНН.

Согласно данным полицейских, ворам удалось проникнуть в квартиру судьи благодаря тому, что им удалось подобрать нужные ключи.

Злоумышленники вынесли из квартиры деньги, ноутбук и ценные ювелирные украшения. Сейчас правоохранители устанавливают сумму ущерба. Полицейские открыли уголовное производство по ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины.

Ранее сообщалось, что в Киеве ограбили квартиру судьи Окружного административного суда столицы. Злоумышленники взломали замок, проникли в жилье судьи и вынесли деньги, компьютерную технику и ювелирные украшения.