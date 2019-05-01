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Погода в Україні в травні: синоптики дали прогноз на місяць. Фото: Ракурс

Погода в Україні у травні: синоптики дали прогноз на місяць

1 тра 2019, 12:12
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Погода в Україні в травні буде теплою. Синоптики прогнозують середню місячну температуру на рівні 13−17° тепла.

Утім, синоптики прогнозують і заморозки у повітрі та на поверхні ґрунту. Так, у травні температура повітря може знизитись до 0−6° морозу у Сумській області, а у гірських районах до 7−10° нижче нуля, повідомляють в Укргідрометцентрі.

Водночас синоптики розповіли і про максимальні температурні позначки. Так, за прогнозами, температура повітря досягатиме 31−37° тепла на півдні Одеської області, аналогічні температурні показники будуть і на Луганщині.

В Укргідрометцентрі зазначають, що температурні показники, які очікуються у травні характерні для початку літа. Середня місячна температура перевищує середні багаторічні значення на 1−2°.

Також у травні прогнозують близько 20−60 мм опадів на території України. У Вінницькій області місячна кількість опадів становитиме 62−81 мм, а в Карпатах цей показник становитиме 85−148 мм.

Нагадаємо, раніше повідомлялось про те, що сьогодні, 1 травня, оголошено штормове попередження. Синоптики прогнозують сильні дощі, грози та град у більшості західних та північних областей.

Джерело: Ракурс


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