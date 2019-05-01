Погода в Украине в мае: синоптики дали прогноз на месяц. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/n121416-pogoda-v-ukraine-v-mae-sinoptiki-dali-prognoz-na-mesyac.html

Ракурс

Погода в Украине в мае будет теплой. Синоптики прогнозируют среднюю месячную температуру на уровне 13−17° тепла.

Впрочем, синоптики обещают и заморозки в воздухе и на поверхности почвы. Так, в мае температура воздуха может снизиться до 0−6° мороза в Сумской области, а в горных районах столбики термометров опустятся до 7−10° ниже нуля, сообщают в Укргидрометцентре.

В то же время синоптики рассказали и о максимальных температурных отметках. Так, по прогнозам, температура воздуха будет достигать 31−7° тепла, на юге Одесской области, аналогичные температурные показатели будут и на Луганщине.

В Укргидрометцентре отмечают, что температурные показатели, которые ожидаются в мае характерны для начала лета. Средняя месячная температура превышает средние многолетние значения на 1−2°.

Также в мае прогнозируют около 20−60 мм осадков на территории Украины. В Винницкой области месячное количество осадков составит 62−81 мм, а в Карпатах этот показатель составит 85−148 мм.

Напомним, ранее сообщалось о том, что сегодня, 1 мая, объявили штормовое предупреждение. Синоптики прогнозируют сильные дожди, грозы и град в большинстве западных и северных областей.