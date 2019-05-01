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Погода в Украине в мае: синоптики дали прогноз на месяц. Фото: Ракурс
Погода в Украине в мае: синоптики дали прогноз на месяцhttps://racurs.ua/n121416-pogoda-v-ukraine-v-mae-sinoptiki-dali-prognoz-na-mesyac.htmlРакурс
Погода в Украине в мае будет теплой. Синоптики прогнозируют среднюю месячную температуру на уровне 13−17° тепла.
Впрочем, синоптики обещают и заморозки в воздухе и на поверхности почвы. Так, в мае температура воздуха может снизиться до 0−6° мороза в Сумской области, а в горных районах столбики термометров опустятся до 7−10° ниже нуля, сообщают в Укргидрометцентре.
В то же время синоптики рассказали и о максимальных температурных отметках. Так, по прогнозам, температура воздуха будет достигать 31−7° тепла, на юге Одесской области, аналогичные температурные показатели будут и на Луганщине.
В Укргидрометцентре отмечают, что температурные показатели, которые ожидаются в мае характерны для начала лета. Средняя месячная температура превышает средние многолетние значения на 1−2°.
Также в мае прогнозируют около 20−60 мм осадков на территории Украины. В Винницкой области месячное количество осадков составит 62−81 мм, а в Карпатах этот показатель составит 85−148 мм.
Напомним, ранее сообщалось о том, что сегодня, 1 мая, объявили штормовое предупреждение. Синоптики прогнозируют сильные дожди, грозы и град в большинстве западных и северных областей.
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