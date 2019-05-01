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Мадуро был готов вчера сбежать на Кубу. Фото: Delfi
Мадуро был готов вчера сбежать на Кубу — Помпеоhttps://racurs.ua/n121415-maduro-byl-gotov-vchera-sbejat-na-kubu-pompeo.htmlРакурс
Президент Венесуэлы Николас Мадуро был готов вчера убежать на Кубу, однако его отговорила от этого шага Москва.
Из-за протестов и возможности государственного переворота Мадуро хотел убежать в Гавану, об этом сообщил государственный секретарь США Майк Помпео в интервью телеканалу CNN, передает DW.
По словам Помпео, Мадуро не видели в течение вчерашнего дня, а его самолет был готов к взлету. Также госсекретарь сообщил, что московские партнеры Мадуро уговорили его остаться в стране. В то же время Помпео не сообщает, откуда у него информация о возможном побеге Мадуро, но отмечает, что они общались со многими людьми в Венесуэле.
Впрочем, Мадуро и Россия опровергли указанную информацию. Мадуро обвинил Помпео в манипуляциях, а в МИД России назвали информацию, обнародованную госсекретарем США, фейковой.
Напомним, вчера в Венесуэле усилились акции протеста. Временный президент Хуан Гуайдо призвал своих сторонников выйти на улицы и анонсировал последнюю стадию операции по свержению режима Мадуро.
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