Мадуро был готов вчера сбежать на Кубу. Фото: Delfi

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Президент Венесуэлы Николас Мадуро был готов вчера убежать на Кубу, однако его отговорила от этого шага Москва.

Из-за протестов и возможности государственного переворота Мадуро хотел убежать в Гавану, об этом сообщил государственный секретарь США Майк Помпео в интервью телеканалу CNN, передает DW.

По словам Помпео, Мадуро не видели в течение вчерашнего дня, а его самолет был готов к взлету. Также госсекретарь сообщил, что московские партнеры Мадуро уговорили его остаться в стране. В то же время Помпео не сообщает, откуда у него информация о возможном побеге Мадуро, но отмечает, что они общались со многими людьми в Венесуэле.

Впрочем, Мадуро и Россия опровергли указанную информацию. Мадуро обвинил Помпео в манипуляциях, а в МИД России назвали информацию, обнародованную госсекретарем США, фейковой.

Напомним, вчера в Венесуэле усилились акции протеста. Временный президент Хуан Гуайдо призвал своих сторонников выйти на улицы и анонсировал последнюю стадию операции по свержению режима Мадуро.