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Ракурс
В этот день в 1951 году в России умер от пыток церковный деятель Климентий Шептицкий. Фото: РІСУ

В этот день в 1951 году в России умер от пыток церковный деятель Климентий Шептицкий (ФОТО)

1 мая 2019, 11:10
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В этот день в 1951 году в российской тюрьме во Владимире умер от пыток церковный деятель Климентий Шептицкий.

Он умер в 21.00 1 мая 1951 года от длительных пыток следователей Министерства госбезопасности СССР.

Шептицкого задержали 5 июня после проведения обысков в его монастыре. Правоохранители обнаружили антисоветскую литературу и плакаты Организации украинских националистов. Следователи МГБ допрашивали старого церковного служителя, которому на момент ареста было 78 лет. Сначала его содержали во львовской тюрьме, а после этого, как особо опасного злоумышленника перевели в Киев.

Несмотря на то, что Шептицкий долго держался, следователи все же заставили его признаться в помощи повстанцам. Монахи не только помогали скрываться повстанцам, но оказывали им медицинскую помощь.

Климентий Шептицкий был похоронен вместе с другими заключенными тюрьмы. Где именно находится его могила не известно.

Климентий Шептицкий. Фото: РІСУ

Климентий Шептицкий. Фото: РІСУ

Климентий Шептицкий. Фото: РІСУ

Источник: Ракурс


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