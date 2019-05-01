Цього дня у Росії було закатовано церковного діяча Климентія Шептицького. Фото: РІСУ

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Цього дня у 1951 році у російській в’язниці у Володимирі було закатовано церковного діяча Климентія Шептицького.

Він помер о 21.00 1 травня 1951 року від тривалих катувань слідчих Міністерства держбезпеки СРСР.

Шептицького затримали ще 5 червня після проведення обшуків у його монастирі. Правоохоронці виявили антирадянську літературу та плакати Організації українських націоналістів. Слідчі МГБ допитували старого отця, якому на час арешту було 78 років. Спочатку його утримували у львівській в’язниці, а після цього, як особливо небезпечного зловмисника перевели до Києва.

Незважаючи на те, що Шептицький довго тримався, слідчі вже ж таки змусили його зізнатись у допомозі повстанцям. Монахи не тільки допомагали переховуватись повстанцям, але надавали їм медичну допомогу.

Климентій Шептицький був похований разом із іншими в’язнями установи. Де саме розташована його могила не відомо.