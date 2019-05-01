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Цього дня у Росії було закатовано церковного діяча Климентія Шептицького. Фото: РІСУ

Цього дня у 1951 році у Росії було закатовано церковного діяча Климентія Шептицького (ФОТО)

1 тра 2019, 11:10
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Цього дня у 1951 році у російській в’язниці у Володимирі було закатовано церковного діяча Климентія Шептицького.

Він помер о 21.00 1 травня 1951 року від тривалих катувань слідчих Міністерства держбезпеки СРСР.

Шептицького затримали ще 5 червня після проведення обшуків у його монастирі. Правоохоронці виявили антирадянську літературу та плакати Організації українських націоналістів. Слідчі МГБ допитували старого отця, якому на час арешту було 78 років. Спочатку його утримували у львівській в’язниці, а після цього, як особливо небезпечного зловмисника перевели до Києва.

Незважаючи на те, що Шептицький довго тримався, слідчі вже ж таки змусили його зізнатись у допомозі повстанцям. Монахи не тільки допомагали переховуватись повстанцям, але надавали їм медичну допомогу.

Климентій Шептицький був похований разом із іншими в’язнями установи. Де саме розташована його могила не відомо.

Климентій Шептицький. Фото: РІСУ

Климентій Шептицький. Фото: РІСУ

Климентій Шептицький. Фото: РІСУ

Джерело: Ракурс


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