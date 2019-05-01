Стрілянина в університеті Північної Кароліни, двоє осіб загинули. Фото: RT

https://racurs.ua/ua/n121413-strilyanyna-v-universyteti-pivnichnoyi-karoliny-dvoie-osib-zagynuly-video.html

Ракурс

Стрілянина в університетському кампусі в штаті Північна Кароліна сталася вчора, 30 квітня. Інцидент стався в місті Шарлотт.

Внаслідок стрілянини в університетському кампусі постраждали четвероосіб, двоє - загинуло. Всіх постраждалих госпіталізували. За словами медиків, у трьох з чотирьох постраждалих важкі поранення, повідомляє телеканал WBTV.

Згідно з даними правоохоронців, які прибули на місце події відразу після отримання сигналу про стрілянину, був один злочинець, який стріляв з пістолета. Поліцейські на місці роззброїли і затримали підозрюваного.

На даний момент правоохоронці не повідомили ні ім’я підозрюваного, ні про причину стрілянини.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Каліфорнії в США перед службою в сталася стрілянина в синагозі. Внаслідок стрілянини загинула літня жінка, ще троє людей отримали поранення. Зловмисником виявився 19-річний хлопець з Сан-Дієго.