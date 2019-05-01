Стрельба в университете Северной Каролины, два человека погибли. Фото: RT

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Стрельба в университетском кампусе в штате Северная Каролина произошла вчера, 30 апреля. Инцидент произошел в городе Шарлотт.

В результате стрельбы в университетском кампусе пострадали четыре человека, двое — погибли. Всех пострадавших госпитализировали. По словам медиков, у троих из четырех пострадавших тяжелые ранения, сообщает телеканал WBTV.

Согласно данным правоохранителей, которые прибыли на место происшествия сразу после получения сигнала о стрельбе, был один преступник, который стрелял из пистолета. Полицейские на месте разоружили и задержали подозреваемого.

На данный момент правоохранители не сообщили ни имя подозреваемого, ни о причинах стрельбы.

Напомним, ранее сообщалось, что в Калифорнии в США перед службой в произошла стрельба в синагоге. В результате стрельбы погибла пожилая женщина, еще трое человек были ранены. Злоумышленником оказался 19-летний парень из Сан-Диего.