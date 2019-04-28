В США произошла стрельба перед праздничной службой, есть погибшие и раненые. Фото: twitter/noticierovv

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Ракурс

В Калифорнии (США) в синагоге произошла стрельба. В результате происшествия погибла пожилая женщина и еще три человека получили ранения.

Среди раненых оказались мужчина, девушка-подросток и раввин. Злоумышленник стрелял из полуавтоматической винтовки AR-15. Об этом сообщает пресс-служба местной полиции, передает немецкое издание Deutsche Welle.

Установлено, что 19-летний злоумышленник пришел в синагогу перед праздничным богослужением в населенном пункте Поувэй. Единственная жертва трагедии скончалась от ранений в больнице. Остальные пострадавшие вне опасности.

Во время нападения по счастливой случайности рядом оказался полицейский, которые в это время не был на службе. Мужчина выстрелил в злоумышленника, но тот успел запрыгнуть в машину. Правоохранителям все же удалось отследить и задержать стрелка, которым оказался 19-летний парень из Сан-Диего.

Полиция изучает его записи в социальных сетях. Президент США Дональд Трамп уже назвал трагический инцидент «преступлением, совершенным на почве ненависти» и выразил сопереживание пострадавшим. Также Трамп обещал контролировать расследование трагедии.

Как ранее сообщал «Ракурс», в прошлое воскресенье, когда Пасху отмечали в Шри-Ланке, там произошла серия терактов. Террористы-смертники устроили три взрыва в церкви и три — в отелях. В результате погибли по меньшей мере 253 человека.