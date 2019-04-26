В Шри-Ланке задержали мужчин со взрывчаткой, прогремели новые взрывы. Фото: twitter/torreon

https://racurs.ua/n121307-v-shri-lanke-zaderjali-mujchin-so-vzryvchatkoy-progremeli-novye-vzryvy-foto-video.html

Ракурс

В столице Шри-Ланки (Коломбо) задержали троих человек возле железнодорожной станции. У них с собой был 1 килограмм взрывчатки С-4.

Злоумышленники были взяты под стражу и военные передадут подозреваемых в полицию. Об этом сообщает издание Daily mirror.

Сегодня на востоке страны произошли три взрыва. Полиция вступила в перестрелку со злоумышленниками. Детали инцидентов пока не уточняются.

Известно, что 21 апреля в Шри-Ланке произошла серия терактов. Террористы-смертники устроили подрыв трех церквей и трех отелей. В результате трагического инцидента погибли 253 человека.

Сначала сообщалось, что погибших 359, но гендиректор службы здравоохранения опроверг эту информацию.

Правительство страны признало, что трагедия произошла из-за плохой работы разведки.

Как ранее сообщал «Ракурс», в Шри-Ланке продолжают операцию по поимке подозреваемых в теракте. Их количество стремительно растет и уже превысило отметку в 79 человек.