В США агента Кремля отправили в тюрьму. Фото: NewsOne

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Ракурс

В США Марию Бутину, которую обвинили в шпионаже на Россию, приговорили к 18 месяцам тюрьмы.

Прокуроры заявили, что Бутина продвигала интересы России и развивала контакты внутри консервативного движения. Об этом сообщает Associated Press.

Сама Бутина призналась, что тайно собирала информацию о Национальной стрелковой ассоциации и других организациях в США. Ее арестовали в прошлом году и дело получило огласку.

Бутина просила о шансе вернуться в Россию, но судья заявил, что приговор должен отражать серьезность действий нарушительницы закона и она проведет оставшиеся 9 месяцев в тюрьме.

Адвокаты агента Кремля считают, что приговор слишком суровый, и она просто не осознавала свои действия. Прокуратура в свою очередь заявляет, что Бутина стремилась узнать о политической системе США и собирала данные в интересах РФ.

Посольство России в США назвало Бутину политзаключенной и жертвой провокаций американских спецслужб.

Отметим, что Бутиной грозило максимальное заключение сроком на пять лет. Ее дело никак не связано с расследованием прокурора Роберта Мюллера о вмешательстве России в американские выборы в 2016 году.

Как ранее сообщал «Ракурс», долги Бутиной за услуги адвокатов достигли 500 тыс. долл., но правительство России не помогает семье своей шпионки.