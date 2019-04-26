Трамп: США покинут международный договор о вооружениях. Фото: ТАСС

https://racurs.ua/n121305-tramp-ssha-pokinut-mejdunarodnyy-dogovor-o-voorujeniyah.html

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США выйдут из международного договора о вооружении, который был подписан в 2013 году тогдашним президентом Бараком Обамой.

Статус Соединенных Штатов изменится в ближайшее время, когда будет направлен официальный документ в организацию. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп на ежегодном собрании Национальной стрелковой ассоциации, передает Reuters.

Издание отмечает, что ассоциация давно выступала против договора, который регулирует оборот вооружений на 70 млрд долл. и не допускает попадания оружия к нарушителям прав человека.

Решение Трампа уже вызвало негодование среди правозащитных групп.

Договор заключили главы 101 страны, из которых 29 (включая США) подписали его, но не присоединились официально.

Отметим, что два года назад Трамп заявил, что Штаты выйдут из Парижского климатического соглашения, которое направлено на сокращение выбросов углерода. Тогда Трамп объяснил, что, если страна будет следовать договоренностям, это негативно скажется на экономике и гражданах.

Как ранее сообщалось, на днях Трамп оспорил попытку демократов получить информацию о его доходах.