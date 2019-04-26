Трамп: США покинуть міжнародний договір про озброєння. Фото: ТАСС

https://racurs.ua/ua/n121305-tramp-ssha-pokynut-mijnarodnyy-dogovir-pro-ozbroiennya.html

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США вийдуть з міжнародного договору про озброєння, який був підписаний в 2013 році тодішнім президентом Бараком Обамою.

Статус Сполучених Штатів зміниться найближчим часом, коли буде направлений офіційний документ в організацію. Про це повідомив президент США Дональд Трамп на щорічних зборах Національної стрілецької асоціації, передає Reuters.

Видання зазначає, що асоціація давно виступала проти договору, який регулює обіг озброєння на 70 млрд дол. іне допускає потрапляння зброї до порушників прав людини.

Рішення Трампа вже викликало обурення серед правозахисних груп.

Договір уклали глави 101 країни, з яких 29 (включаючи США) підписали його, але не приєдналися офіційно.

Зазначимо, що два роки тому Трамп заявив, що Штати вийдуть з Паризької кліматичної угоди, яка спрямована на скорочення викидів вуглецю. Тоді Трамп пояснив, що, якщо країна буде дотримуватися домовленостей, це негативно позначиться на економіці і громадянах.

Як раніше повідомлялося, днями Трамп оскаржив спробу демократів отримати інформацію про його доходи.