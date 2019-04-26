У Верховній Раді збирають підписи за відставку генерального прокурора Юрія Луценка. Фото: ТСН

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У Верховній Раді збирають підписи за відставку чинного генерального прокурора Юрія Луценка. Поки що таких зібрали два: від депутата Ігоря Луценка («Батьківщина») та Єгора Соболєва («Самопоміч»). Депутати стверджують, що головною причиною є стан розслідування злочинів чиновників часів екс-президента України Віктора Януковича.

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