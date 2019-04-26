Сліди побиття Сенцова росіяни пояснили «альтернативним походженням», фото — DW

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Гематоми і садна на обличчі українського політв’язня Олега Сенцова Міністерство юстиції РФ пояснило «альтернативним походженням».

У такий спосіб росіяни відповіли на звернення до Європейського суду з прав людини, у якому стверджується, що влада порушила ст. 3 (заборона тортур) і ст. 5 (право на свободу і безпеку) Конвенції про захист прав людини і основних свобод.

Відповідь російської влади виданню «Медуза» надала міжнародна правозахисна організація «Агора».

ЄСПЛ запитував в росіян, чи піддавався Сенцов жорстокому поводженню і чи був суд незалежним і безстороннім. Влада РФ продовжує заперечувати звинувачення в жорстокому поводженні з українським режисером і заявила про те, що Сенцов «не піддавався жорстокому поводженню під час затримання, а зафіксовані у нього гематоми і садна мають альтернативне походження».

Мін’юст стверджує, що правоохоронці РФ провели ретельне розслідування заяви Сенцова щодо жорстокого поводження з ним і не знайшли причин для порушення кримінальної справи.

Російські силовики пояснили виданню «Ведомости» наявність синців у Сенцова тим, що під час арешту і обшуку він був притиснутий обличчям до стіни.

Росіяни переконують ЄСПЛ, що справу Сенцова розглядав «суд, створений на підставі закону», а вирок не був заснований на свідченнях, отриманих під тиском.

Нагадаємо, що Олега Сенцова затримали у Криму в 2014 році за звинуваченням у підготовці теракту і через рік засудили до 20 років тюрми. Сенцов не визнав провини й у травні 2018 року оголосив голодування, вимагаючи звільненнях всіх українських політв’язнів. Воно тривало 140 днів й припинилося через загрозу примусового годування.