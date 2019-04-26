Следы избиения Сенцова россияне объяснили «альтернативным происхождением», фото — DW

https://racurs.ua/n121283-sledy-izbieniya-sencova-rossiyane-obyasnili-alternativnym-proishojdeniem.html

Ракурс

Гематомы и ссадины на лице украинского политзаключенного Олега Сенцова Министерство юстиции РФ объяснило «альтернативным происхождением».

Таким образом россияне ответили на обращение в Европейский суд по правам человека, в котором утверждается, что власти нарушили ст. 3 (запрет пыток) и ст. 5 (право на свободу и безопасность) Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

Ответ российских властей изданию «Медуза» предоставила международная правозащитная организация «Агора».

ЕСПЧ спрашивал у россиян, подвергался ли Сенцов жестокому обращению и был ли суд независимым и беспристрастным. Власти РФ продолжают отрицать обвинения в жестоком обращении с украинским режиссером и заявили о том, что Сенцов «не подвергался жестокому обращению во время задержания, а зафиксированные у него гематомы и ссадины имеют альтернативное происхождение».

Минюст утверждает, что правоохранители РФ провели тщательное расследование заявления Сенцова относительно жестокого обращения с ним и не нашли причин для возбуждения уголовного дела.

Российские силовики объяснили изданию «Ведомости» наличие синяков у Сенцова тем, что во время ареста и обыска он был прижат лицом к стене.

Россияне убеждают ЕСПЧ, что дело Сенцова рассматривал «суд, созданный на основании закона», а приговор не был основан на показаниях, полученных под давлением.

Напомним, что Олега Сенцова задержали в Крыму в 2014 году по обвинению в подготовке теракта и через год приговорили к 20 годам тюрьмы. Сенцов не признал вины и в мае 2018 года объявил голодовку, требуя освобождения всех украинских политзаключенных. Оно длилось 140 дней и прекратилось из-за угрозы принудительного кормления.