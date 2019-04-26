Авария на ЧАЭС: Конституционный суд распространил особый порядок начисления пенсии по инвалидности на всех военнослужащих-ликвидаторов

Авария произошла 26 апреля 1986 года, фото: drive2.ru

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Конституционный суд Украины рассмотрел жалобу граждан Анатолия Скрипки и Алексея Бобыря о неконституционности ч. 3 ст. 59 Закона Украины «О статусе и социальной защите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы».

Эта статья устанавливала особый порядок исчисления пенсии по инвалидности для военнослужащих из числа солдат срочной службы, которые принимали участие в ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы, сообщает пресс-служба Конституционного суда.

Она предусматривала, что лицам, которые участвовали в ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы, других ядерных аварий и испытаний, в военных учениях с применением ядерного оружия во время прохождения действительной срочной службы и вследствие этого стали лицами с инвалидностью, пенсия по инвалидности исчисляется в соответствии с законом или по желанию — с пятикратного размера минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января соответствующего года.

Однако из-за применения формулировки «действительной срочной» службы ее действие не распространялось на военнослужащих из числа военнообязанных, призванных на военные сборы по ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы. Конституционный суд постановил, что это словосочетание не соответствует Конституции и отменил его.

Сегодня в Украине чествуют 33-ю годовщину одной из крупнейших техногенных катастроф в истории человечества — аварии на Чернобыльской атомной электростанции (АЭС) в 1986 году.

Как отметила на своей странице в Facebook омбудсмен Людмила Денисова, в результате этой катастрофы пострадали 3 млн человек, 150 тыс. были вынуждены оставить свои дома.

По ее словам, в Секретариате уполномоченного Верховной Рады по правам человека создана рабочая группа, которая совместно с представителями общественных организаций наработала законопроект № 10169 о внесении изменений в закон «О статусе и социальной защите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы по обеспечению государственных гарантий и социальной поддержки».

Этот законопроект уже находится в Раде и он также предусматривает, что особый порядок исчисления пенсий по инвалидности должен быть предусмотрен для всех военнослужащих-ликвидаторов аварии на ЧАЭС.

Напомним, в 2017 году в Украине заработал онлайн-архив воспоминаний ликвидаторов аварии на Чернобыльской атомной электростанции.