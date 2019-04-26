Аварія на ЧАЕС: Конституційний суд поширив особливий порядок обчислення пенсії по інвалідності на всіх військовослужбовців-ліквідаторів

Аварія на ЧАЕС сталася 26 квітня 1986 року, фото: drive2.ru

https://racurs.ua/ua/n121282-avariya-na-chaes-konstytuciynyy-sud-poshyryv-osoblyvyy-poryadok-obchyslennya-pensiyi.html

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Конституційний суд України розглянув скаргу громадян Анатолія Скрипки та Олексія Бобиря щодо неконституційності ч. 3 ст. 59 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи».

Ця стаття встановлювала особливий порядок обчислення пенсії по інвалідності для військовослужбовців із числа солдат строкової служби, які брали участь у ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, повідомляє прес-служба Конституційного суду.

Вона передбачала, що особам, котрі брали участь у ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, інших ядерних аварій та випробувань, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї під час проходження дійсної строкової служби і внаслідок цього стали особами з інвалідністю, пенсія по інвалідності обчислювалася відповідно до закону або за бажанням — з п’ятикратного розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня відповідного року.

Однак через застосування формулювання «дійсної строкової» служби її дія не поширювалася на військовослужбовців із числа військовозобов’язаних, призваних на військові збори з ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи. Конституційний суд постановив, що це словосполучення не відповідає Конституції, і скасував його.

Сьогодні в Україні вшановують 33-тю річницю однієї з найбільших техногенних катастроф в історії людства — аварії на Чорнобильській атомній електростанції (АЕС) у 1986 році.

Як зазначила на своїй сторінці в Facebook омбудсмен Людмила Денісова, внаслідок цієї катастрофи постраждали 3 млн осіб, 150 тис. були змушені залишити свої домівки.

За її словами, у Секретаріаті уповноваженого Верховної Ради з прав людини створено робочу групу, яка спільно з представниками громадських організацій напрацювала законопроект № 10169 про внесення змін до закону «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи щодо забезпечення державних гарантій та соціальної підтримки».

Цей законопроект вже перебуває у Раді й він також передбачає, що особливий порядок обчислення пенсій по інвалідності має бути передбачений для всіх військовослужбовців-ліквідаторів аварії на ЧАЕС.

Нагадаємо, у 2017 році в Україні запрацював онлайн-архів спогадів ліквідаторів аварії на Чорнобильській атомній електростанції.