Зайцева оскаржуватиме рішення суду. Фото: РБК-Україна

https://racurs.ua/ua/n121281-smertelna-dtp-u-harkovi-stalo-vidomo-scho-oskarjuvatyme-v-apelyaciyi-zayceva.html

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Олена Зайцева, засуджена на 10 років за смертельну автопригоду в Харкову, оскаржуватиме рішення.

Зайцевій незрозуміла ступінь її провини, і за які саме дії вона отримала 10 років тюрми. Засудженій незрозуміло, на який сигнал світлофора вона виїхала на перехрестя — жовтий або червоний. Про це 26 квітня журналістка Тетяна Доцяк написала на власній сторінці у Facebook.

За її інформацією, Зайцева впевнена у тому, що рухалася по перехрестю відповідно до Правил дорожнього руху. Переконує, що заради збереження безпеки дорожнього руху не вдавалася до екстреного гальмування.

Винуватець ДТП заявляє, що проскочила б перехрестя, якби не Геннадій Дронов. Зайцева зізнається, що винна лише у перевищенні швидкості.

«Зайцевій не зрозуміло, чи то вона зіткнулася з Дроновим, чи то він сам в неї врізався, і завадив завершити безпечний маневр. Хоча впевнена, що все ж таки то був з її боку безпечний маневр на перехресті», — пише Доцяк.

Зайцева впевнена, що на 30% вона винна в ДТП, а 70% - вина Дронова. Засуджена просить скасувати вирок й призначити новий — засудити до 5 років умовного позбавлення волі.

Нагадаємо, 26 лютого суд оголосив вирок для підозрюваних у смертельній аварії в Харкові. Винною у ДТП визнали водія Lexus Олену Зайцеву, її засудили до 10-ти років позбавлення волі та заборонили керувати авто строком на три роки. Водій Volkswagen Touareg Геннадій Дронов отримав 10 років тюрми та позбавлений керувати автомобілем впродовж трьох років. Крім того, Феміда зобов’язала обох виплатити грошові компенсації сім’ям загиблих та постраждалим. Сума компенсацій становить майже 8 млн грн.

Після вироку суду Зайцева подала апеляцію та найняла нового адвоката — Юлію Плетньову.