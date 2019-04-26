Зайцева обжалует решение суда. Фото: РБК-Украина

https://racurs.ua/n121281-smertelnoe-dtp-v-harkove-stalo-izvestno-chto-objaluet-v-apellyacii-zayceva.html

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Елена Зайцева, осужденная на 10 лет за смертельное автопроисшествие в Харькове, обжалует решение.

Зайцевой непонятна степень ее вины, и за какие именно действия она получила 10 лет тюрьмы. Осужденной непонятно, на какой сигнал светофора она выехала на перекресток — желтый или красный. Об этом 26 апреля журналистка Татьяна Доцяк написала на собственной странице в Facebook.

По ее информации, Зайцева уверена в том, что двигалась по перекрестку в соответствии с Правилами дорожного движения. Убеждает, что ради сохранения безопасности дорожного движения не прибегала к экстренному торможению.

Виновник ДТП заявляет, что проскочила бы перекресток, если бы не Геннадий Дронов. Зайцева признается, что виновата только в превышении скорости.

«Зайцевой не понятно, то ли она столкнулась с Дроновым, то ли он сам в нее врезался, и помешал завершить безопасный маневр. Хотя уверена, что все же это был с ее стороны безопасный маневр на перекрестке», — пишет Доцяк.

Зайцева уверена, что на 30% она виновата в ДТП, а 70% - вина Дронова. Осужденная просит отменить приговор и назначить новый — приговорить к 5 годам условного лишения свободы.

Напомним, 26 февраля суд огласил приговор для подозреваемых в смертельной аварии в Харькове. Виновной в ДТП признали водителя Lexus Елену Зайцеву, ее приговорили к 10-ти годам лишения свободы и запретили управлять авто сроком на три года. Водитель Volkswagen Touareg Геннадий Дронов получил 10 лет тюрьмы и лишен управлять автомобилем в течение трех лет. Кроме того, суд обязал обоих выплатить денежные компенсации семьям погибших и пострадавшим. Сумма компенсаций составляет почти 8 млн грн.

После приговора суда Зайцева подала апелляцию и наняла нового адвоката Юлию Плетневу.