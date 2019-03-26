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Елена Зайцева подала апелляцию на приговор суда. Фото: Новости Николаева

Кровавое ДТП в Харькове: Зайцева подала апелляцию на приговор суда и сменила адвоката

26 мар 2019, 20:07
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Елена Зайцева, которая была осуждена за смертельное автопроисшествие в Харькове, подала апелляцию на приговор суда. Кроме того, она наняла нового адвоката Юлию Плетневу.

Новый адвокат Зайцевой еще не комментировала апелляционную жалобу. Об этом 26 марта сообщил телеканал UA: Харьков на собственной странице в Facebook.

«Адвокат Юлия Плетнева подтвердила, что представляет интересы Елены Зайцевой. Апелляционную жалобу защитница пока не комментирует. Детали пообещала озвучить за несколько дней», — пишет СМИ.

По словам руководителя аппарата Киевского райсуда Натальи Бардиной, жалобу должны передать в Апелляционный суд Харькова.

Напомним, 26 февраля суд огласил приговор для подозреваемых в смертельной аварии в Харькове — водителю Lexus Елене Зайцевой и водителю Volkswagen Touareg Дронову Геннадию. Зайцеву признали виновной и приговорили к 10-ти годам лишения свободы и запретили управлять авто сроком на три года. Дронову суд назначил 10 лет лишения свободы и лишил его права на вождение авто сроком на три года.

Кроме того, обоих суд обязал выплатить денежные компенсации семьям погибших и пострадавшим. Сумма компенсаций составляет почти 8 млн грн.

Как известно, смертельное ДТП в Харькове произошло 18 октября 2017 года. Автомобиль Lexus RX 350, за рулем которого находилась Елена Зайцева, врезался в автомобиль Volkswagen под управлением Геннадия Дронова. В результате столкновения джип Зайцевой вылетел на тротуар и протаранил более 10 прохожих. Жертвами аварии стали шесть человек, еще пять смогли выжить.

Источник: Ракурс


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