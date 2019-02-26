Суд обязал Зайцеву и Дронова выплатить почти 8 млн грн компенсации семьям погибших и пострадавшим

Елена Зайцева и Геннадий Дронов. Фото: ЦензорНЕТ

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Елена Зайцева и Геннадий Дронов обязаны выплатить денежные компенсации семьям погибших и пострадавшим в резонансной аварии, произошедшей 18 октября 2017 года в центре Харькова.

Сумма компенсаций составляет почти 8 млн грн. Об этом говорится в постановлении Киевского районного суда Харькова, 26 февраля сообщает «Слово и Дело» со ссылкой на результат сегодняшнего судебного заседания.

Служители Фемиды обязали Зайцеву и Дронова выплатить 7,9 млн грн компенсации. Кроме того, Дронов должен оплатить 800 тыс. грн.

Как известно, смертельная авария в Харькове произошла вечером 18 октября 2017 года. Тогда в центре города автомобиль Lexus RX 350, за рулем которого находилась на то время 20-летняя студентка Елена Зайцева, врезался в автомобиль Volkswagen под управлением местного жителя Геннадия Дронова. В результате столкновения джип Зайцевой вылетел на тротуар и протаранил более 10 прохожих. В результате дорожно-транспортного происшествия погибли пять человек, еще шесть оказались в больнице, одна из пострадавших впоследствии скончалась.

Напомним, 26 февраля суд огласил приговор для подозреваемых в смертельной аварии в Харькове — водителю Lexus Елене Зайцевой и водителю Volkswagen Touareg Дронову Геннадию. Зайцеву признали виновной и приговорили к 10-ти годам лишения свободы и запретили управлять авто сроком на три года. Дронову суд назначил 10 лет лишения свободы и лишил его права на вождение авто сроком на три года.