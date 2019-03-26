Олена Зайцева подала апеляцію на вирок суду. Фото: Новости Николаева

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Олена Зайцева, яка була засуджена за смертельну автопригоду в Харкові, подала апеляцію на вирок суду. Крім того, вона найняла нового адвоката — Юлію Плетньову.

Новий адвокат Зайцевої ще не коментувала апеляційну скаргу. Про це 26 березня повідомив телеканал UA: Харків на власній сторінці у Facebook.

«Адвокат Юлія Плетньова підтвердила, що представляє інтереси Олени Зайцевої. Апеляційну скаргу захисник поки не коментує. Деталі пообіцяла озвучити за кілька днів», — пише ЗМІ.

За словами керівника апарату Київського райсуду Наталії Бардіної, скаргу повинні передати до Апеляційного суду Харкова.

Нагадаємо, 26 лютого суд оголосив вирок для підозрюваних у смертельній аварії в Харкові — водію Lexus Олені Зайцевій та водію Volkswagen Touareg Геннадію Дронову. Зайцеву визнали винною та засудили до 10-ти років позбавлення волі та заборонили керувати авто строком на три роки. Дронову суд призначив 10 років позбавлення волі та позбавив його права керуванням авто строком на три роки.

Крім того, обох суд зобов’язав виплатити грошові компенсації сім’ям загиблих та постраждалим. Сума компенсацій становить майже 8 млн грн.

Як відомо, смертельна ДТП у Харкові сталася 18 жовтня 2017 року. Автомобіль Lexus RX 350, за кермом якого перебувала Олена Зайцева, врізався в автомобіль Volkswagen під кермуванням Геннадія Дронова. Внаслідок зіткнення джип Зайцевої вилетів на тротуар та протаранив понад 10 перехожих. Жертвами аварії стали шестеро осіб, ще п’ятеро змогли вижити.