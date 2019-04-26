Умерла Элина Быстрицкая — киевлянка, которую называли самой красивой актрисой советского кино, фото — sochi.com

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Ракурс

В Москве на 91 году жизни умерла российская актриса, народная артистка СССР Элина Быстрицкая.

В последние годы Быстрицкая тяжело болела, сообщает пресс-служба Малого театра, в котором Быстрицкая работала с 1958 года.

Элина Авраамовна Быстрицкая родилась 4 апреля 1928 года в Киеве в семье военного врача.

Во время войны училась на курсах медсестер, работала в госпитале. В 1947 году окончила медицинский техникум. Но, увидев ужас войны, Элина не смогла продолжать работать по специальности и начала учиться в балетном классе при музыкальной школе.

«Танцевать я любила, занималась этим по 4−6 часов», — вспоминала артистка.

О своем первом выходе на сцену Быстрицкая вспоминала так: «Это было в 1948 году в Нежине, куда наша семья попала после войны, поскольку наш дом в Киеве был разрушен. Я училась в балетной школе, когда меня пригласили для участия в спектакле „Маруся Богуславка“. Я танцевала одалиску в гареме султана. Помню, что маму ужасно огорчил мой костюм: „Ну как можно, чтобы было видно живот?!“»

В 1953 году Элина закончила актерский факультет Киевского института театрального искусства им. Карпенко-Карого, а в 1950 году дебютировала в кино в роли военного врача Елены Алексеенко в фильме «В мирные дни».

В 1955 году газета «Советская культура» назвала Быстрицкую лучшей актрисой СССР 1955 года. В этом году она впервые попала в Париж на неделю советского кино.

Наибольшую известность Быстрицкая получила благодаря роли Аксиньи в фильме Сергея Герасимова «Тихий Дон» (1958).

На эту роль ее выбрал автор романа Михаил Шолохов, хотя режиссер хотел, чтобы снималась его ученица Нонна Мордюкова.

В 1958 году «Тихий Дон» собрал урожай наград, в частности, кинофестивалей в Брюсселе, Карловых Варах, Мехико и Москве. В этом же году Быстрицкая сыграла главную роль в фильме «Добровольцы» и была приглашена в труппу Московского академического Малого театра.

Далее был перерыв в 27 лет. Быстрицкую не приглашали сниматься в кино. Не последнюю роль в этом сыграл характер актрисы. Она часто конфликтовала с режиссерами и чиновниками от культуры.

С 1978 года она начала заниматься педагогической деятельностью в Высшем театральном училище им. Щепкина и на кафедре актерского мастерства в ГИТИСе им. Луначарського.

В течение 17 лет Быстрицкая возглавляла Федерацию художественной гимнастики СССР, была почетным президентом Федерации бильярда, преподавала актерское мастерство. В последние годы жизни она возглавляла благотворительный фонд поддержки искусства и науки.

В феврале 2014 года вместе с группой других украинцев России Быстрицкая обратилась к Виктору Януковичу с призывом о применении силы к участникам Евромайдана. А 11 марта 2014 года она фактически поддержала российскую агрессию в Крыму, подписав коллективное обращение к российской общественности «Деятели культуры России — в поддержку позиции президента».