Померла Еліна Бистрицька — киянка, яку називали найкрасивішою актрисою радянського кіно, фото — sochi.com

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У Москві на 91 році життя померла російська актриса, народна артистка СРСР Еліна Бистрицька.

В останні роки Бистрицька важко хворіла, повідомляє прес-служба Малого театру, у якому Бистрицька працювала з 1958 року.

Еліна Авраамівна Бистрицька народилася 4 квітня 1928 року у Києві в родині військового лікаря.

Під час війни вчилася на курсах медсестер, працювала в госпіталі. У 1947 році закінчила медичний технікум. Але, побачивши жахіття війни, Еліна не змогла продовжувати працювати за фахом і почала вчитися у балетному класі при музичній школі.

«Танцювати я любила, займалася цим по 4−6 годин», — пригадувала артистка.

Про свій перший вихід на сцену Бистрицька пригадувала таке: «Це було в 1948 році у Ніжині, куди наша сім’я потрапила після війни, оскільки наш будинок в Києві був зруйнований. Я вчилася в балетній школі, коли мене запросили для участі в спектаклі «Маруся Богуславка». Я танцювала одаліску в гаремі султана. Пам’ятаю, що маму жахливо засмутив мій костюм: «Ну як можна, щоб було видно живіт?!»

У 1953 році Еліна закінчила акторський факультет Київського інституту театрального мистецтва ім. Карпенка-Карого, а у 1950 році дебютувала в кіно в ролі військового лікаря Олени Алексєєнко в фільмі «В мирні дні».

У 1955 році газета «Советская культура» назвала Бистрицьку найкращою актрисою СРСР 1955 року. Цього ж року вона вперше потрапила в Париж на тиждень радянського кіно.

Найбільшу популярність отримала завдяки ролі Ксенії у фільмі Сергія Герасимова «Тихий Дон» (1958).

На цю роль її обрав автор роману Михайло Шолохов. Режисер бажав, щоб знімалась його учениця Нонна Мордюкова.

У 1958 році «Тихий Дон» зібрав врожай нагород, зокрема, кінофестивалів у Брюсселі, Карлових Варах, Мехіко та Москві. У цьому ж році Бистрицька зіграла головну роль у фільмі «Добровольці» й була запрошена в трупу Московського академічного Малого театру. Її дебютом в Малому стала роль леді Віндермієр у спектаклі за твором Оскара Уайльда.

Далі була перерва у 27 років. Бистрицьку не запрошували зніматися в кіно. Не останню роль у цьому зіграв характер актриси. Вона часто конфліктувала з режисерами та чиновниками від культури.

Від 1978 року почала займатися педагогічною діяльністю у Вищому театральному училищі ім. Щепкіна та на кафедрі акторської майстерності в Інституті театрального мистецтва ім. Луначарського.

Впродовж 17 років Бистрицька очолювала Федерацію художньої гімнастики СРСР, була почесним президентом Федерації більярду, викладала акторську майстерність. В останні роки життя вона очолювала благодійний фонд підтримки мистецтва і науки.

У лютому 2014 року разом із групою інших українців Росії Бистрицька звернулася до Віктора Януковича із закликом до застосування сили до учасників Євромайдану. А 11 березня 2014 року вона фактично підтримала російську агресію в Криму, підписавши колективне звернення до російської громадськості «Діячі культури Росії — на підтримку позиції президента».