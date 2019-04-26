Рубан выехал из Украины. Фото: Радио Свобода

https://racurs.ua/n121279-ruban-vyehal-iz-ukrainy-v-polshu-smi.html

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Владимир Рубан, который подозревается следователями Генеральной прокуратуры в подготовке терактов в правительственном квартале Киева, покинул территорию Украины.

Сейчас бывший руководитель Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» находится за пределами государства. Об этом 26 апреля сообщают УНН со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Средства массовой информации утверждают, что Рубан сейчас находится на территории Польши, в Варшаве.

Как известно, 15 апреля руководитель организации «Офицерский корпус» Владимир Рубан вышел из следственного изолятора вместе с нардепом Надеждой Савченко. Освобождение стало возможным, потому что срок меры пресечения истек, а суд его не продлил.

Следователи Генеральной прокуратуры утверждали, что Савченко и Рубан планировали осуществить теракты в правительственном квартале Киева, а именно — сначала обстрелять здание Верховной Рады из минометов и уничтожать тех, кто выжил из автоматического оружия. Савченко заявляла, что планировала не теракт, а «политическую провокацию», Рубан все обвинения отвергал.

Напомним, Генпрокурор Юрий Луценко после освобождения Савченко и Рубана заявил, что во всем виновата судебная система, которая «тяжело больна». Глава ГП отметил, что частичному провалу этого дела поспособствовали «разрешенные законом манипуляции с бесконечными изменениями адвокатов». В августе 2018 года Луценко уверял, что следствие собрало все необходимые доказательства по делу Савченко и Рубана.