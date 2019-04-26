Рубан виїхав з України. Фото: Радіо Свобода

https://racurs.ua/ua/n121279-ruban-vyyihav-z-ukrayiny-do-polschi-zmi.html

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Володимир Рубан, який підозрюється слідчими Генеральної прокуратури у підготовці терактів в урядовому кварталі Києва, покинув територію України.

Наразі колишній керівник Центру звільнення полонених «Офіцерський корпус» перебуває поза межами держави. Про це 26 квітня повідомляють УНН із посиланням на джерела в правоохоронних органах.

Засоби масової інформації стверджують, що Рубан наразі перебуває на території Польщі, у Варшаві.

Як відомо, 15 квітня керівник організації «Офіцерський корпус» Володимир Рубан вийшов зі слідчого ізолятора разом із нардепом Надією Савченко. Звільнення стало можливим, бо термін їхнього запобіжного заходу сплив, а суд його не подовжив.

Слідчі Генеральної прокуратури стверджували, що Савченко та Рубан планували здійснити теракти в урядовому кварталі Києва, а саме — спершу обстріляти будівлю Верховної Ради з мінометів та знищувати тих, хто вижив із автоматичної зброї. Савченко заявляла, що планувала не теракт, а «політичну провокацію», Рубан усі звинувачення відкидав.

Нагадаємо, Генпрокурор Юрій Луценко після звільнення Савченко й Рубана заявив, що у всьому винна судова система, яка «важко хвора». Очільник ГП відзначив, що частковому провалу цієї справи посприяли «дозволені законом маніпуляції із безкінечними змінами адвокатів». У серпні 2018 року Луценко запевняв, що слідство зібрало всі необхідні докази у справі Савченко та Рубана.