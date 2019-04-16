Савченко та Рубан на волі: Луценко знайшов винних / Фото: korupciya.com

https://racurs.ua/ua/n120801-lucenko-pro-spravu-savchenko-rubana-sudova-systema-tyajko-hvora.html

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Генпрокурор Юрій Луценко прокоментував вчорашнє рішення Броварського суду Київської області у справі нардепа Надії Савченко та Володимира Рубана, згідно з яким підозрювані у плануванні терактів в Києві 15 квітня вийшли на волю.

«Рішення (вірніше — його відсутність) про запобіжний захід на час судового процесу — виключна компетенція суду… Судова система тяжко хвора», — написав генпрокурор у Facebook.

На думку Луценка, частковому провалу цієї справи посприяли «дозволені законом маніпуляції із безкінечними змінами адвокатів». Генпрокурор нагадав, що Савченко має вісьмох платних та одного безкоштовного адвоката (які то входили в процес, то покидали його).

Також Луценко поскаржився на критично малу кількість суддів в судах. За словами очільника Генпрокуратури, 40% незаповнених вакансій призводять до того, що відвід навіть одного судді ініціює передачу справи в інший суд.

«"Футбол» зміни судів у справі Савченко-Рубана з каруселлю відводів на кожному етапі вражає: Верховний суд — Чернігівський районний — Чернігівський апеляційний — Верховний суд — Солом‘янський районний — Київський апеляційний — Верховний суд — Київський апеляційний — Дарницький районний — Київський апеляційний — Броварський районний", — нагадав топ-чиновник.

Окрім цього, глава ГП згадав про ще одну причину провалу справи Савченко-Рубана: небажання окремих суддів виконувати свою роботу.

«Інакше як самоусуненням важко назвати самовідвод у цій справі тільки тому, що хтось з родичів судді проживає на окупованій території. І головне: звільнення з-під варти на підготовчому судовому засіданні зовсім не означає зняття обвинувачення», — сказав Луценко.

Генпрокуратура також наполягає на достатності доказів провини Савченко і Рубана.

Нагадаємо, що у березні справу Савченко-Рубана для визначення підсудності скерували до Верховного суду. Крім того, служителі Феміди задовольнили клопотання захисників нардепа про відвід колегії суддів у цій справі. Екс-керівник центру звільнення полонених «Офіцерський корпус» Рубан та нардеп Савченко підозрюються Генпрокуратурою у плануванні терактів у Києві. Слідчі стверджували, що ці особи планували обстрілювати будівлю Верховної Ради з мінометів та знищувати тих, хто вижив із автоматичної зброї. Савченко заявляла, що планувала не теракт, а «політичну провокацію», Рубан усі звинувачення відкидав.

15 квітня Броварський суд Київської області випустив їх на волю із СІЗО, оскільки термін запобіжного заходу закінчився, а новий не було обрано.