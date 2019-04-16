Савченко и Рубан на свободе: Луценко нашел виновных / Фото: korupciya.com

https://racurs.ua/n120801-lucenko-o-dele-savchenko-rubana-sudebnaya-sistema-tyajelo-bolna.html

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Генпрокурор Юрий Луценко прокомментировал вчерашнее решение Броварского суда Киевской области по делу нардепа Надежды Савченко и Владимира Рубана, согласно которому подозреваемые в планировании терактов в Киеве 15 апреля вышли на свободу.

«Решение (вернее — его отсутствие) о мере пресечения на время судебного процесса — исключительная компетенция суда… Судебная система тяжело больна», — написал генпрокурор в Facebook.

По мнению Луценко, частичному провалу этого дела способствовали «разрешенные законом манипуляции с бесконечной сменой адвокатов». Генпрокурор напомнил, что у Савченко восемь платных и один бесплатный адвокат (которые то входили в процесс, то покидали его).

Также Луценко вспомнил о критически малом количестве судей в судах. По словам главы Генпрокуратуры, 40% незаполненных вакансий приводит к тому, что отвод даже одного судьи грозит передачей дела в другой суд.

«"Футбол» со сменой судов по делу Савченко-Рубана и каруселью отводов на каждом этапе впечатляет: Верховный суд — Черниговский районный — Черниговский апелляционный — Верховный суд — Соломенский районный — Киевский апелляционный — Верховный суд — Киевский апелляционный — Дарницкий районный — Киевский апелляционный — Броварской районный", — напомнил топ-чиновник.

Кроме этого, глава ГП назвал еще одну причину провала дела Савченко-Рубана: нежелание отдельных судей выполнять свою работу.

«Иначе как самоустранением трудно назвать самоотвод в этом деле только потому, что кто-то из родственников судьи проживает на оккупированной территории. И главное: освобождение из-под стражи на подготовительном судебном заседании вовсе не означает снятия обвинения», — сказал Луценко.

Генпрокуратура также настаивает на достаточности доказательств вины Савченко и Рубана.

Напомним, что в марте дело Савченко-Рубана для определения подсудности направили в Верховный суд. Кроме того, служители Фемиды удовлетворили ходатайство защитников нардепа об отводе коллегии судей по этому делу. Экс-глава центра по освобождению пленных «Офицерский корпус» Рубан и нардеп Савченко подозреваются Генпрокуратурой в планировании терактов в Киеве. Следователи утверждали, что эти лица планировали обстрелять здание Верховной Рады из минометов и уничтожать тех, кто выжил из автоматического оружия. Савченко заявляла, что планировала не теракт, а «политическую провокацию», Рубан все обвинения отвергал.

15 апреля Броварской суд Киевской области выпустил их на свободу из СИЗО, срок меры пресечения не был продлен.