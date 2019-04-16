Савченко и Рубана освободили из-под стражи в зале суда, фото — Радио Свобода

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Народный депутат Надежда Савченко и Владимир Рубан, которые подозреваются в планировании терактов в Киеве, поздно вечером 15 апреля вышли на свободу из следственного изолятора. Так решил Броварской суд Киевской, поскольку срок меры пресечения для них закончился, а новый не был избран.

В феврале 2019 года Апелляционный суд Черниговской области принял решение на два месяца оставить Савченко в СИЗО. Этот срок закончился в 00.00 16 апреля.

Савченко, прокомментировал свое освобождение, заявив, что «будет бороться за Украину» и «докажет свою невиновность».

«Я выиграю в этом суде. Теперь нам спешить некуда», — заявила Савченко.

Вера Савченко, сестра нардепа, в Фейсбук обнародовала видео, на котором судья Броварского горрайонного суда объявила о том, что срок меры пресечения Савченко и Рубана закончился.

Напомним, что в марте дело Владимира Рубана и Надежды Савченко для определения подсудности направили в Верховный суд. Кроме того, судебная инстанция удовлетворила заявление адвокатов Надежды Савченко об отводе коллегии судей в этом деле.

Бывший руководитель центра освобождение пленных «Офицерский корпус» Рубан и нардеп Савченко подозреваются Генпрокуратурой в планировании терактов в Киеве. Следователи утверждали, что эти лица планировали обстреливать здание Верховной Рады из минометов и добивать выживших из автоматического оружия. Савченко заявляла, что планировала не теракт, а «политическую провокацию», Рубан все обвинения отвергал.